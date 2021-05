Le revêtement du boulevard Jules Graindor, à proximité de l'hôpital Sainte-Anne d'Anderlecht, est dans un état catastrophique depuis plusieurs années. Une réflexion est en cours entre la commune et la Stib, dont la ligne de bus 89 est déviée depuis plus de deux ans. En attendant, la commune a fait passer cet axe à 10 km/h

"L'état de la route est terrible et nous sommes en train de développer un projet avec la Stib sur toute la longueur du boulevard, y compris sur les boulevards Herbette et Paulsen", explique Susanne Müller-Hübsch (Groen), échevine de la Mobilité. "Le problème qui se pose actuellement, c'est que les bus ne peuvent pas passer car ils sont trop larges par rapport à la voirie. Raison pour laquelle leur trajet est momentanément dévié. Nous devons régler cette question du passage des bus afin d'établir un plan de rénovation."

Une réunion a été organisée il y a trois semaines avec le bureau d'études de la Stib pour évaluer le plan de mobilité. "Le permis d'urbanisme devrait être déposé en septembre et on espère le début des travaux pour début 2022. En attendant, cet axe est limité à 10 km/h à cause de l'état de la voirie. C'est une demande de la police de faire ralentir la circulation pour une question de sécurité. Il faut planifier les réparations et nous allons continuer à reboucher les trous, mais on est tous d'accord pour dire qu'il faut une rénovation complète de cette route", précise l'échevine.

En parallèle, ce périmètre fait l'objet d'une réflexion dans le cadre des mailles apaisées du plan Good Move. Une double réflexion est donc en cours avec, d'un côté, la Stib pour améliorer le passage, et avec la Région afin de limiter le trafic de transit dans ce quartier.