Les automobilistes en provenance de l'E411 en direction du boulevard Général Jacques vont devoir prendre leur mal en patience durant les cinq prochains mois. En cause, un chantier mené sur le boulevard Louis Schmidt, réduit à une bande de circulation en direction de Montgomery.

D'importants embarras de circulation ont été enregistrés ce mercredi matin depuis Delta, en venant de l'E411, en direction du boulevard Général Jacques. En cause, un chantier mené par Vivaqua, la Stib, Telenet et Sibelga qui a démarré ce lundi et qui durera au moins cinq mois (162 jours ouvrables hors intempéries). Les travaux ont lieu sur le boulevard Louis Schmidt à Etterbeek, vers Montgomery. Le boulevard est réduit à une seule bande de circulation.

La circulation sera réduite sur une voie durant toute la durée du chantier. Le stationnement sera interdit dans les tronçons en travaux.

© Bauweraerts

© Bauweraerts

"Nous procédons par phases avec chaque fois un tronçon d'environ 150 mètres", explique Marie-Eve Deltenre, porte-parole de Vivaqua. "Nous déplaçons la conduite qui était sous les rails du tram et que nous déplaçons sous la piste cyclable."

Les travaux seront menés par Vivaqua jusqu'à la mi-juillet et la Stib prendra ensuite le relais. Vivaqua poursuivra ensuite le chantier en septembre.

"Veuillez déposer les sacs aux jours et heures de collecte, en dehors de la zone de chantier et à un endroit accessible aux camions de Bruxelles-Propreté. Nos collègues du service technique se tiennent à votre disposition pour toute question concernant ce chantier (terrassement, signalisation, …) tous les jours ouvrables entre 7h30 et 15h30, au 02/739.52.85", peut-on lire dans le descriptif du chantier.