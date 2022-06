Avec 4.747 particpants, la sixième édition du BXL Tour est complète, annonce samedi Brussels Major Events, l'asbl de la Ville de Bruxelles chargée des grands événements. La course cycliste de 40 kilomètres à travers Bruxelles se déroulera dimanche de 09h00 à 13h00 à Bruxelles. Le parcours s'étendra de la place des Palais, où sera donné le départ, jusqu'à l'avenue du Gros tilleul, près de l'Atomium.

Cette édition sera tournée vers l'inclusion. À côté des épreuves classiques, le "On the Road to BXL Tour" offrira à une trentaine de jeunes filles les moyens théoriques et pratiques de prendre part à la course, en collaboration avec diverses associations bruxelloises actives dans le domaine du vélo.

En outre, le BXL Tour accueillera également la Ligue Handisport francophone dont les athlètes déficients pourront se lancer dans l'aventure en tandem, handbike ou tricycle à la mi-parcours.