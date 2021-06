La cinquième édition du BXL Tour déroulera le 29 août ses 40 kilomètres à vélo dans les rues de la capitale, ont annoncé jeudi les organisateurs de l'événement. Les inscriptions s'ouvriront dimanche matin, sur le site internet dédié. Du parc royal à l'Atomium, en passant par le bois de la Cambre et le parc Josaphat, les amateurs du deux-roues suivront le tracé bruxellois du Grand Départ 2019 du Tour de France. Le BXL Tour a en effet vu le jour en 2017 dans le cadre de la campagne de promotion de la Grande boucle afin de stimuler le recours au vélo dans la capitale.

Touche finale du programme estival proposé par la Ville de Bruxelles, le rendez-vous sportif mettra l'accent sur la diversité des participants et la promotion de la mobilité active. "Ces derniers mois, beaucoup de Bruxellois et Bruxelloises ont (re)pris conscience de la facilité du vélo comme moyen de transports et ont (re)découvert le plaisir de son utilisation", se réjouit Benoit Hellings, échevin du Climat et des Sports à la Ville de Bruxelles. "Le BXL Tour est une nouvelle occasion d'encourager la mobilité active pour se réapproprier la ville" et de "rendre le sport et les événements autour du vélo accessibles au plus grand nombre".

Deux catégories de cyclistes prendront le départ vers 09h00 depuis la place des Palais : les Masters, dès 19 ans, et les Cyclos, dès 14 ans. Le parcours est également accessible aux personnes à mobilité réduite possédant une licence. Les amoureux de la petite reine zigzagueront entre plusieurs communes pour fouler les chemins menant à l'Atomium vers midi.

L'année dernière, l'événement avait été amputé de la moitié de ses participants en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Quelque 2.000 coureuses et coureurs avaient ainsi pris le départ de la quatrième édition. Cet été, les villages de départ et arrivée ne seront pas montés pour éviter les rassemblements et le masque sera obligatoire à tout moment sauf durant la course. Du gel hydroalcoolique sera également disponible à plusieurs endroits (toilettes, casiers, billetterie, etc.) au départ et à l'arrivée.