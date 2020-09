Depuis quelques jours, les inscriptions au BXL TOUR ont été arrêtées et la course est annoncée complète. Ce dimanche 13 septembre, 2.500 cyclistes prendront le départ dès 9h sur la Place des Palais. Cette année, afin d’éviter les rassemblements, les villages, normalement installés au départ et à l’arrivée, ne seront pas mis en place.

"Depuis quatre ans le BXL TOUR est le rendez-vous incontournable des cyclistes bruxellois(es) et cette édition ne dérogera pas à la règle. Tout en gardant clairement à l’esprit la situation sanitaire particulière, il est essentiel de donner un signal positif en proposant des événements qui font du bien et qui relient les gens. Selon les règles en vigueur, l’organisation de l’événement a été modifiée pour que les mesures d'hygiène soient respectées", souligne Delphine Houba (PS), échevine de la Culture et des Grands événements.

Pour assurer la sécurité de tous les participants, un protocole a été élaboré et soumis aux spécialistes de l’hôpital CHU Saint-Pierre qui l’ont validé. De nombreuses mesures ont donc été prises pour que les gestes barrières soient respectés. Du gel hydroalcoolique sera à disposition au départ et à l'arrivée du tour. Le masque devra être porté à tout moment sauf durant la course. Afin de respecter la distanciation physique, des barrières Nadar seront installées sur la zone de départ pour délimiter des couloirs et définir des files. Au début de chaque file seront affichés les gestes barrières, du gel hydroalcoolique sera à disposition et des stewards veilleront au bon déroulement des opérations.

Les départs de la catégorie Cyclo se feront toutes les 15 minutes, par vagues continues pour fluidifier le rythme. Au signal d’Eddy Merckx, qui précédera la course dans la voiture de tête, la catégorie Master prendra le départ à 9h, suivie entre 9h15 et 10h par les quatre catégories Cyclo. Pour garantir une fluidité maximale et éviter les attroupements, dès le passage sous l’arche d’arrivée, les cyclistes continueront sur leur lancée sur une centaine de mètres afin de ne pas bloquer les participants suivants.

Juste après l’arrivée, un well done pack sera offert à tous les participant.e.s qui seront alors invité(e)s à quitter rapidement la zone. La remise des trophées aura lieu dans l’intimité vers 10h30 à proximité de l’Atomium. Seuls les gagnants des diverses catégories y auront accès, accompagnés de deux proches.