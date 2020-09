Ce dimanche 13 septembre, la place des Palais, au cœur de Bruxelles, accueillera le départ de la 4e édition du BXL TOUR, la course cycliste dans les rues de la capitale.

L’arrivée est prévue 40 km plus loin, sur l’avenue du Gros Tilleul, à deux pas de l’Atomium. De 7h à 13h, plusieurs lieux et grands axes seront temporairement fermés à la circulation, avec des répercussions dans différents secteurs de la Région bruxelloise. En concertation avec Bruxelles Mobilité, la STIB et les services de Police, toutes les mesures sont prises pour informer le public en amont et en temps réel.

Le parcours du BXL TOUR sera intégré à l’application Waze. Les écrans installés aux entrées des différents tunnels bruxellois signalent déjà l’événement.

© DR



Quels axes seront fermés ? Boulevard du Centenaire, entre la place Louis Steens et le square de l’Atomium de 6h à 16h. Place des Palais : le samedi 12 à partir de 14h (de rue Ducale vers rue Royale uniquement) et le dimanche 13 de 6h à 13h (dans les deux sens). Rue Ducale : le dimanche 13 à partir de 5h. La rue et le tunnel Belliard seront également fermés le dimanche de 7h à 13h, tout comme l'avenue de Tervuren, boulevard du Souverain, boulevard Général Jacques, boulevard Reyers, Lambermont, avenue Van Praet, avenue du Parc Royal et enfin les sorties de l’autoroute A12 vers Bruxelles.

Précisons que les rues du parcours seront progressivement rouvertes à la circulation après le passage des derniers participants et de la voiture balai. Certains axes seront de ce fait accessibles avant 13h.

À noter que le tunnel Tervuren ne sera fermé qu’en direction de Tervuren et le tunnel Montgomery, seulement vers Reyers. Le rond-point Montgomery, lui, restera ouvert. Le parcours pourra être traversé à différents endroits. Les tunnels de la petite ceinture resteront accessibles. Tous les détails sont disponibles sur le site www.bxltour.be

Le stationnement sera interdit le long de tous les axes empruntés par le parcours. Tout véhicule en infraction sera dépanné. De nombreuses déviations seront mises en place afin de rediriger au mieux les usagers.

Vous l'aurez compris, l’utilisation de la voiture à Bruxelles est vivement déconseillée ce dimanche entre 7h et 13h. L’usage d’autres moyens de transport est encouragé.