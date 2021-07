Début août, deux chantiers importants vont être lancés à Groenendaal. Le premier concerne la création d'une nouvelle piste cyclable le long de la N275. Le chantier aura lieu sur la chaussée de la Hulpe, entre le pont cycliste de Groenendael et la frontière avec Watermael-Boitsfort. Ces travaux marquent le début de la construction de l'autoroute cyclable F205, qui sera encore construite dans la prochaine phase en direction de La Hulpe. Parallèlement, des travaux seront également réalisés sur le réseau d'assainissement. Les travaux dureront environ six mois, jusqu'au début de 2022.

Le trafic sera perturbé durant les travaux. Une seule voie sera disponible pour la circulation automobile sur la chaussée de la Hulpe, en provenance de Bruxelles. Le trafic vers Bruxelles est lui aussi dévié. Les cyclistes devront eux aussi suivre les déviations mises en place. Le pont cyclable nord sera fermé. Les cyclistes devront emprunter le pont cyclable sud. Puis passer par la forêt de Soignes.

Un autre chantier est prévu, toujours à Groenendael. Il s'agit de créer un accès multimodal - baptisé De Priorij - de la gare de Groenendaal à travers le Ring jusqu'au musée de la forêt de Soignes via la connexion récréative améliorée et élargie. Il est prévu d'aménager le passage pour les piétons et les cyclistes. Le pont cyclable actuel du côté sud du pont ferroviaire sera démoli. Un itinéraire alternatif sera tracé en prévision de la nouvelle connexion cyclable. Le chantier se déroulera en trois phases, pour s'achever vers la fin du mois d'avril 2023. Jusqu'à cette date, l'intersection Groenendaal sur le pont cycliste restera accessible mais les voies de circulation seront rétrécies.

L'avenue Dubois sera par ailleurs complètement fermée à partir du dimanche 1er août, 21h. Ce jusqu'au 6 août. Les automobilistes devront passer par le carrefour Léonard ou par Waterloo. La circulation des vélos sera peu ou pas perturbée. Les parkings de l'avenue Dubois ne seront pas accessibles. Il est donc préférable de se garer à la gare de Groenendaal.

