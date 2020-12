Infrabel a terminé depuis le week-end dernier ses travaux de renouvellement du pont Fraiteur, qui fait la jonction entre le campus de la Plaine et le cimetière d'Ixelles. Le pont est aujourd'hui accessible et le plan de circulation du quartier a été adapté pour favoriser les modes actifs et le transport public.

Le pont Fraiteur était fermé depuis le début de l'été : Infrabel devait y effectuer des travaux de renouvellement et renforcement et, pour tenir compte de l’augmentation des besoins en mobilité dans le quartier, en a profité pour élargir l’ouvrage au profit de tous les usagers. Ce chantier est à présent terminé.

"A l'issue des travaux, nous avons mis en place un nouveau plan de circulation" explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité "L'objectif est de réduire le trafic de transit dans le quartier du Cimetière d'Ixelles, d'améliorer la vitesse commerciale des bus et de favoriser le lien entre les deux campus (Solbosch et campus de la Plaine) pour les modes actifs."

"L'élargissement de ce pont permet aux piétons et cyclistes de circuler en toute sécurité et le nouveau plan de circulation vise à apaiser le quartier et améliorer la qualité des cheminements... Notamment pour les 3 500 étudiants qui, en temps normal, se rendent d'un campus universitaire à l'autre chaque jour! ", explique de son côté Yves Rouyet (Ecolo), échevin de la Mobilité.

"Nous nous réjouissons de toutes les initiatives qui visent à faciliter la circulation des transports publics ", indique Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB. "Le passage du pont Fraiteur constituait un point noir important pour nos bus. Sa mise à sens unique pour les voitures tout en maintenant le double sens pour les bus 71 et 72, permet une circulation plus fluide de nos véhicules, ce qui est bénéfique pour la vitesse commerciale."

En pratique, le pont et l’avenue Fraiteur sont mis à sens unique du quartier du Cimetière d'Ixelles vers Delta, mais les piétons, les cyclistes, les transports publics, les taxis et les véhicules d’urgence peuvent toujours emprunter le pont dans les deux sens. L'itinéraire à privilégier pour le trafic de transit depuis Delta est de passer par le boulevard du Triomphe côté nord.

Par ailleurs, la commune d'Ixelles et la Région bruxelloise ont profité de ce vaste chantier pour réaménager "la mer d'asphalte", située au carrefour entre l'avenue de la Couronne et l'avenue Fraiteur.