Fissures dans les habitations, porte d’un commerce déchaussée, absence de raccordement des gouttières aux égoûts qui provoque des écoulements d’eau dans les caves. Le chantier en cours depuis juin dernier au niveau de l’avenue de l’Hippodrome, devant le dépôt de la Stib à Ixelles, provoque d’importantes nuisances pour les riverains et commerçants. Pour rappel, ce chantier vise à remplacer les rails de tram et à réaménager la voirie de façade à façade.

Mais l'exécution de ce chantier fait vivre un enfer aux riverains et commerçants. "Ils ont ouvert le trottoir à l’aide d’un marteau-piqueur et la pierre bleue qui jouxte ma porte d’entrée a été endommagée", explique Julien, nom d’emprunt, riverain de l’avenue de l’Hippodrome. "J’ai signalé le soucis à la Stib et une semaine après, ils sont venus replacer une pierre bleue mais cela a été fait n’importe comment, elle est mal soudée et bouge considérablement."