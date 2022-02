Ce schéma de circulation doit faire du Pentagone une "zone apaisée". Il y réduira le trafic de transit et donnera plus de place aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics. Ce nouveau plan de circulation constitue la contribution de la Ville au plan Good Move à travers un maillage favorable à la vie locale, comme l'ont annoncé récemment les communes de Schaerbeek et d'Anderlecht pour leurs premières mailles de quartiers.

© IPM

Globalement, tous les modes de transport resteront possibles, mais le trafic de transit sera rendu très compliqué. Se déplacer en voiture restera possible pour se rendre dans le centre mais plus pour le traverser. Le trafic de transit sera systématiquement renvoyé vers la petite ceinture, selon le principe de boucles de circulations (via des sens uniques et des accès réservés aux riverains, commerçants, etc..).

Dans l'opposition, le groupe MR-Open Vld estime que les Bruxellois ont davantage besoin d'un plan commercial que d'un plan de circulation qui réduit l'accessibilité du centre aux voitures. Le processus de participation tient plus du slogan que de la réalité, estime-t-il. L'ex-échevine de la Mobilité Els Ampe considère que le plan de circulation précédent, élaboré par ses soins, permettait un accès plus aisé au centre, comme destination.

Pour elle, si on veut réduire le trafic de transit dans le centre, il faut améliorer la fluidité sur la Petite ceinture. Une autre faiblesse du plan de l'actuel collège et de l'échevin Groen de la Mobilité Bart Dhondt réside dans le recours aux rues cyclables, un concept qui n'a pas fait ses preuves, selon elle.

Pour le chef du groupe libéral, David Weytsman, le plan de circulation n'arrive en tout cas pas au bon moment. Il y a des choses bien plus prioritaires comme la lutte contre le trafic de drogue, le harcèlement ou encore la malpropreté.

Le cdH et le CD&V se sont réjouis, de leur côté de voir que, dix ans après le plan mis sur la table par l'ex-échevin Christian Ceux (cdH), on en soit revenu à l'option de boucles de circulation pour limiter au maximum le trafic de transit. "Mais il faut en finir avec la politique spectacle consistant à d'abord informer les médias, et puis seulement le conseil et la population", a dit Didier Wauters (cdH).

Aux yeux de celui-ci, la réussite du plan dépendra de l'opérationnalité de mesures parallèles telles que la mutualisation de parkings privés. Par la voix de sa cheffe de groupe Mathilde El Bakri, le PTB s'est montré le plus virulent. Il juge que le plan est défavorable aux travailleurs qui doivent utiliser leur voiture et que la Petite ceinture, déjà saturée, le sera davantage, au détriment de la population locale. Les mesures avancées vont déplacer la pollution et le trafic, voire les amplifier, sans fournir de solutions alternatives concrètes à ceux qui veulent venir dans le centre.

Ce point de vue n'est nullement partagée du côté du collège où tant l'échevin de la Mobilité que le bourgmestre de la Ville, Philippe Close, ont mis en exergue l'augmentation passée et à venir de la desserte de la Ville par différentes lignes de bus et bientôt, de trams (de Neder-Over-Heembeek vers le centre en 2024) et plus tard de métro (Nord-Sud).