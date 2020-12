Durant le premier confinement, le contrôle du stationnement avait été suspendu en Région bruxelloise afin de soutenir les commerces durement frappés par la crise sanitaire.

Anne-Charlotte d’Ursel (MR), présidente de la Commission Mobilité, a dès lors interpellé la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) pour savoir si pareille mesure pouvait être transposable pour les fêtes de fin d’année, mais il n’en sera rien.

"Avec parking.brussels, qui est en contact direct avec les communes lui ayant délégué le contrôle du stationnement, nous avons analysé la situation et l’impact d’une telle suspension sur le fonctionnement de l’agence. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’une suspension n’était pas justifiée. Au printemps, l’interdiction de tout déplacement non-essentiel avait pour conséquence que l’immense majorité des voitures stationnées en région bruxelloise étaient des véhicules de riverains disposant de cartes de dérogation. Un contrôle ne se justifiait pas vu que l’objet du contrôle avait disparu", explique Elke Van den Brandt.

Selon le gouvernement bruxellois, "la suspension du contrôle du stationnement aurait pu avoir un effet d’attraction non-désiré sur l’usage de la voiture, ce qui aurait pu faire surgir de nouveaux problèmes de circulation et de saturation de stationnement, notamment dans les zones contiguës à deux communes."

"A long terme, cet effet pourrait également avoir un effet négatif sur le transfert modal. Le premier confinement a eu un impact financier important : parking.brussels estime le préjudice financier pour les neuf communes qui lui avaient délégué la gestion de leur stationnement avant le 1er juin (date à laquelle Koekelberg s’est ajoutée à ces communes) ainsi que pour elle-même à un montant de 6.146.270,20€ en termes de droit constaté brut sur 2 mois. Rappelons que 85% de ce montant – 5.224.330 € - serait revenu aux communes. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de ne pas suspendre le contrôle du stationnement ", conclut la ministre.

Une réponse jugée peu convaincante par Anne-Charlotte d’Ursel. "Le contrôle du stationnement touche principalement les ménages les plus pauvres qui ne possèdent pas de garage et les professionnels qui ne possèdent pas de carte de riverain. Le prix d’un abonnement dans un box vélo est trois fois plus cher qu’une carte riverain. La Région ne possède toujours pas de cadastre actualisé du nombre de places de stationnement. Il devient urgent de mener une réelle politique en la matière, sinon sans aucune mesure d’accompagnement ce sont les bruxellois qui trinquent."