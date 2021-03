Dans la file interminable de chauffeurs LVC qui ont manifesté devant le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS), l’on retrouve Hicham, chauffeur pour le compte de la société Uber depuis quatre ans. La décision de Rudi Vervoort d’interdire l’usage du smartphone sur base d'une ordonnance datant de 1995 constitue une catastrophe pour lui et sa famille.

"Cela fait une semaine que l’on ne travaille plus et que nous sommes privés de revenus. J’ai introduit une demande de droit passerelle car sans ça, je suis ruiné", explique Hicham, qui a apposé sur sa fenêtre une affiche représentant un chauffeur pendu. "Rudi Vervoort a pris sa décision du jour au lendemain, sans nous laisser de délai de nous organiser. Comment on va faire pour payer toutes nos charges, assurance auto, etc. ?"

