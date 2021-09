Pendant le chantier prévu entre 2024 et 2028, une partie des bus de Haren ira dans un nouveau dépôt temporaire sur le site de Schaerbeek-Formation.

Dans le cadre de la création de la future ligne 3, un dépôt de métro est prévu à Haren, à l’extrémité Nord de cette future ligne. Actuellement, il existe déjà un dépôt Stib de tram et un de bus à Haren… mais on apprend à la suite d’une interpellation du député bruxellois Marc Loewenstein (Défi) que ce dépôt de bus de Haren va être démoli.

“Ce dépôt sera en effet complètement reconstruit, car les installations actuelles sont vieillissantes et ne permettent pas à terme une électrification complète de la flotte des bus qui y est affectée. La reconstruction du dépôt de bus de Haren vise donc principalement à préparer l’électrification future de la flotte de bus et n’est en rien liée à la construction et à l’implémentation à Haren d’un futur dépôt métro”, a indiqué la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

Chantier entre 2024 et 2028

Les travaux au niveau du dépôt de bus sont prévus de 2024 à 2028.

“Durant ce chantier, une partie de la flotte de bus de Haren sera affectée à un nouveau dépôt temporaire à construire d’ici 2024 sur le site de Schaerbeek-Formation”.

Face à ce projet, le député amarante veut attirer l’attention sur le respect du planning annoncé par l’exécutif, afin de limiter le plus possible les “kilomètres morts” effectués par les véhicules, “qui coûtent à la STIB et qui impactent les chauffeurs”.

Notons également que la société de transport public bruxelloise “étudie en ce moment la faisabilité de la construction d’un nouveau dépôt de bus supplémentaire sur le site du “Triangle Chirec”, situé entre l’actuel dépôt de bus de Delta et l’hôpital Chirec-Delta”.