Bruxelles va investir plus de 1,4 milliard d'euros dans la mobilité en 2021 : le réseau Stib va être considérablement amélioré

Malgré la crise sanitaire qui met à mal les finances de l'exécutif bruxellois, le gouvernement entend bien mettre le paquet pour améliorer l'offre et les fréquences de la Stib. La dotation pour l’évolution de l’offre Stib augmente de 13 millions d’euros.

Des moyens supplémentaires significatifs seront ainsi consacrés à l’augmentation et à l’amélioration de l’offre de transport public sur le réseau de la Stib en 2021. Ceci notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de nouvelles étapes du plan Directeur Bus, qui se concrétiseront par la mise en service des nouvelles lignes 74 (Erasme - Uccle Stalle) et 52 (Forest-National - Gare Centrale) ainsi que par l’amélioration des lignes 46, 83, 86, 89 et la mise en service de bus articulés sur des lignes additionnelles.