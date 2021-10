Le collectif de défense des cyclistes a organisé ce jeudi une action pour mobiliser les habitants du quartier des étangs. L'occasion de faire entendre sa voix à l'approche du nouveau contrat de mobilité de la zone Flagey.

"Il faut absolument reporter le trafic de transit sur les grandes artères. Des milliers de voitures passent chaque jour square de la Croix-Rouge et square du Souvenir, entre les étangs", alerte François Cibot, membre de la section ixelloise du Gracq. Le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens a organisé ce jeudi soir une action place Flagey pour appeler les habitants à se mobiliser et défendre à leur idée phare pour la zone, à savoir la création d’une "voie verte" nord-sud reliant la rue Gray à l’avenue Franklin Roosevelt et l’ULB via Flagey, les étangs et l’abbaye de la Cambre. Cet axe serait "vert", car "infranchissable" en voiture (à l’exception des transports en commun et véhicules d’urgence).