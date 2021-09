La responsable bruxelloise du Gracq, Florine Cuignet, demande des journées sans voitures plus nombreuses, mais aussi plus petites et "plus ancrées dans le quotidien des gens".

Il bruine ce mercredi, comme souvent à Bruxelles. Et sur la Petite Ceinture près de la place du Trône, spectacle habituel : les voitures font la file, et les vélos défilent sur les pistes cyclables. "Vous voyez là, il y a vraiment un manque de clarté pour les cyclistes qui doivent tourner. Certains préfèrent rester sur la route, d’autres descendent de leur vélo", nous montre Florine Cuignet, chargée de politique bruxelloise au Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens).

En quelques décennies, la petite reine a pris de plus en plus de place dans la capitale. Selon les comptages, il y aurait une croissance d’environ 12% de cyclistes par an. Chaque mois, des pistes sont inaugurées à Bruxelles, et la pandémie a accéléré cette dynamique avec les fameux "40 km de pistes"… Mais quand on interroge le Gracq sur la "note" de la Région, elle obtient un : "En bonne voie, mais peut mieux faire".