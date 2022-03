Trois arrêts resteront inaccessibles ce mercredi : Thieffry, Pétillon et Hankar. La circulation des métros reprend entre Delta et le terminus Herrmann-Debroux.

C’est une perturbation d’une durée exceptionnelle sur le réseau de transport bruxellois. En partie à l’arrêt depuis lundi matin, la ligne de métro 5 sera encore perturbée toute la journée de mercredi, jusqu’à ce jeudi matin.

Ce lundi et mardi, la circulation des métros est interrompue entre les arrêts Mérode et Herrmann-Debroux (terminus) en raison d’une fuite d’eau, qui a entraîné un décalage des rails. Dès ce mercredi, la situation sera rétablie en bout de ligne, mais trois arrêts resteront inaccessibles (Thieffry, Pétillon et Hankar).

Les métros 5 ne circuleront donc toujours pas ce mercredi entre Merode et Delta. Des correspondances avec des "M-bus" seront assurées entre ces stations. Entre Delta et Herrmann-Debroux, la connexion de métro est quant à elle rétablie : une navette métro circule dans les deux directions sur la voie direction Erasme.

© Stib

La Stib invite toutefois les navetteurs à privilégier les alternatives : le train (sans supplément entre Delta et Mérode), les trams 7 et 25 à Pétillon, le tram 8 à Herrmann-Debroux, le bus 34 depuis Hankar et Auderghem-Shopping et le bus 71 depuis Beaulieu et Delta.

Une réparation chronophage

La société bruxelloise de transport public espère rétablir la situation au plus vite. Pour rappel, une canalisation d’eau aux alentours de la station Pétillon a cédé à cause d’un joint défectueux. L’eau s’est alors répandue dans la station et a déformé le dispositif des voies.

"La rame immobilisée a été enlevée. Mais le travail de nettoyage et de remise en ordre est encore en cours", explique la porte-parole de la société. "Nos équipes travaillent jour et nuit, mais cela prend du temps. On est conscient que cette situation est très perturbante pour les voyageurs."