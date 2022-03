Une rame immobilisée en station à Pétillon sur la ligne 5 du métro bruxellois depuis lundi matin tôt perturbe la circulation sur cette ligne, indique la Stib. Des métrobus prennent en charge les voyageurs entre Mérode et Hermann-Debroux. Une inondation survenue dans la station Pétillon a fait bouger les voies et une rame a heurté le quai. Elle s'y trouve toujours immobilisée et doit encore être dégagée. Cette opération prendra un certain temps, prévient la Stib.