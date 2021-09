L’opposition libérale veut aussi renforcer les collaborations public-privé avec les LVC. Notamment avec un système de co-financement de "transport à la demande" pour les quartiers peu accessibles.

Pour cette Semaine de la mobilité, la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) a voulu mettre à l’honneur "les pieds", la marche, le piéton. Un choix que les libéraux bruxellois jugent étonnant. "Juste de la com’", dénonce le député régional David Weytsman (MR), pointant les "points noirs pour piétons" toujours présents.

En contre-attaque des projets de mobilité présentés par l’exécutif bruxellois cette semaine, l’opposition libérale veut entre autres remettre en lumière un acteur qui semble quelque peu oublié ces derniers jours : les LVC comme on dit dans le jargon, les locations de voiture avec chauffeur.

"Les chauffeurs LVC, comme Heetch et Uber, sont toujours interdits par le gouvernement. Les clients le ressentent, car on a désormais moins de chauffeurs disponibles. Ce secteur a pourtant une importance fondamentale pour la mobilité, et ces acteurs sont considérés comme des parias par le gouvernement. On veut doubler la demande de transport rémunéré de personnes pour arriver au niveau d’autres grandes villes", assure le député bruxellois.