Les libéraux bruxellois exigent par ailleurs la tenue d'auditions pour organiser la mobilité bruxelloise post-confinement.

Le MR bruxellois enjoint la majorité bruxelloise d'organiser des auditions de Bruxelles-Mobilité, parking.brussels et la Stib en vue d'organiser la mobilité bruxelloise une fois la fin du confinement. Alors que le Conseil régional de sécurité (Cores) est en pleine analyse des mesures à mettre en place en vue du déconfinement, les libéraux bruxellois fixent trois exigences : protéger le personnel et les usagers de la Stib, assurer la fluidité, booster le vélo et la micrombilité. "Le déconfinement progressif engendra une hausse du trafic sur les routes et une augmentation de l’usage des transports en commun. Une stratégie doit être définie pour éviter la transmission du virus, faire respecter le port du masque obligatoire et limiter la congestion quelque soit le type de déplacement", argue la présidente de la commission Mobilité au parlement bruxellois Anne-Charlotte d'Ursel.

Son collègue David Weytsman, "il faut que tous les Bruxellois et navetteurs puissent accéder à leur lieu de travail à vélos". Le libéral demande donc la création de nouvelles pistes cyclables, en urgence, en particulier sur les voiries régionales. Ce que le gouvernement bruxellois est en train de faire via son appel à projets envoyé voici une quinzaine de jours aux 19 communes bruxelloises. Plus récemment, Bruxelles-Mobilité a marqué une piste cyclable sur le boulevard Reyers.

Le président du MR demande de son côté que la Stib "offre des masques de protection à chacun de ses abonnés, organise des tests systématiques et fréquents, adaptate le travail dans les véhicules et offre du matériel de protection et de désinfection pour chaque agent en première ligne." Ce que la Stib fait déjà, en partie.