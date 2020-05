La députée Anne-Charlotte d'Ursel souhaite que la région soutienne financièrement les opérateurs de micro-mobilité de façon à ce qu'ils puissent baisser leurs prix.

En cette période de déconfinement, les autorités recommandent de ne prendre les transports en commun que si vous ne bénéficiez pas d'autres moyen de transport.

Seulement voilà, tout le monde ne possède pas un vélo, ou n'a pas les moyens de se mettre à la mobilité partagée tant les tarifs ne sont pas donnés. Raison pour laquelle le groupe MR au parlement bruxellois a déposé une proposition de résolution afin de rendre plus démocratique l'accès aux vélos, scooters et trottinettes partagées.

"Il est urgent d'offrir une alternative aux transports en commun et d'offrir une alternative à l'usage de la voiture qui risque, dans les semaines qui viennent d'être engluée dans les embouteillages. A la congestion habituelle viendra probablement s'ajouter les personnes d'un certain âge ou à la santé fragile qui préféreront, quand elles le peuvent, le confinement de leur voiture personnelle", explique Anne-Charlotte d'Ursel, députée MR et présidente de la commission Mobilité au parlement bruxellois.

Elle souhaite ainsi que la région soutienne financièrement les opérateurs de micro-mobilité, au moins de façon temporaire, de façon à ce qu'ils puissent baisser leurs prix.

"Ce soutien concerne les entreprises de location de vélos, de trottinettes ou de scooters partagés qui sont toutes des alternatives intéressantes aux transports en commun et à la voiture. Leur prix étant actuellement encore trop souvent rédhibitoire pour une partie de la population, les rendre plus abordables est un objectif pertinent dans le cadre de la politique de mobilité", précise la députée. "Au vu de l’intérêt croissant de la population, de la nécessité de pratiquer un shift entre les modes de déplacement en vue de renforcer la mobilité douce, de l’intérêt tout particulier que ces acteurs privés représentent pendant la période de déconfinement, il est dès lors indispensable que les pouvoirs publics les accompagnent financièrement."

"Il faut ajouter qu’il n’est pas rare de rencontrer des Bruxellois qui, après avoir goûté aux vélos électriques partagés et à la micro-mobilité, ont fini par acheter un vélo électrique, une trottinette électrique, un hoverboard ou gyropode personnels et modifier ensuite leurs habitudes de mobilité dans notre Région", précise-t-elle.

Contacté, le cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), rappelle qu'un effort a déjà été fait en ce sens en proposant une solution de Park + Bike, permettant de garder gratuitement sa voiture dans un parking de dissuasion et de poursuivre sa route à vélo.

Des bornes bornes Villo! sont à disposition à côté de chaque parking de dissuasion. Billy Bike (vélos électriques) est présent sur les parkings Delta, Roodebeek et Herrmann-Debroux. Dott (trottinettes électriques) est présent sur les parkings Crainhem, Roodebeek, Delta, Stalle et Herrmann-Debroux

De plus, Villo! propose un abonnement et une batterie gratuite pour utiliser un eVillo! pendant 6 mois. L'offre est valable jusqu’au 30/6.

Chez Dott, le code-promo PARKANDRIDE donne droit à 2 déverrouillages gratuits par jour, du lundi au vendredi, pour tous les nouveaux utilisateurs, et ce jusqu'au 5 juin.