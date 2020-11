Selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, le nombre d'accidents impliquant un cycliste à Bruxelles a augmenté de 16 % au cours des 9 premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019, passant de 748 à 870 accidents.

Un constat qui n'est pas étonnant lorsqu'on sait que la pratique du vélo a connu une énorme augmentation durant la crise sanitaire, avec notamment le développement de 40 km de pistes cyclables supplémentaires. Pour tous les autres modes de déplacement, on enregistre une diminution du nombre d’accidents.

Selon le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), "nous devons rester vigilants et agir concrètement, tel que c’est prévu dans l’accord de Gouvernement fédéral, afin de continuer à faire baisser le nombre de victimes de la route une fois la crise sanitaire terminée. Pour y arriver, je veux lutter contre la récidive et l’impunité des infractions routières. Un conducteur sur trois doit être contrôlé chaque année pour faire face aux drames causés par la vitesse excessive, la conduite sous influence ou encore l’utilisation du GSM au volant. Je veux également développer les sanctions alternatives, comme les stages d’apprentissage ou de réapprentissage de la conduite, en complément aux amendes et déchéances."