"Quand on doit se gare à l’Union, c’est l’enfer." Felice Mazzù ne mâche pas ses mots quant au parking du Stade Joseph Marien. Interrogé sur les ondes de la RTBF le mois dernier, l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, qui reconnaît avoir une place attitrée, émet derrière son grand sourire des critiques quant à l’accessibilité du stade pour supporters automobilistes : "Je pense à la famille, à tous les spectateurs".

Il faut dire que depuis la montée en première division de l’Union, le quartier forestois du Stade Marien fait face à des embarras de mobilité : longues files de véhicules, stationnement non conventionnel, masse…

Contactée par nos soins, Esmeralda Van Den Bosch (Groen) reconnaît que "depuis août, le nombre de supports a augmenté". "Nous sommes en train d’évaluer l’effet du périmètre de sécurité (ndlr : les rues bloquées à la circulation au moment des matches). On doit bien sûr rester vigilant quant à l’impact sur le quartier. Nous sommes encore dans la phase d’évaluation et on verra prochainement si on prend des mesures."

L’échevine écologiste appelle cependant les supporters à privilégier les transports en commun, plutôt que la voiture. "Beaucoup de gens le font déjà, car c’est bien desservi. Le public de l’Union est surtout local, et vient au stade par des modes actifs, à pied ou à vélo, ou transports en commun. On a d'ailleurs travaillé avec le club sur un projet de stationnement vélo, désormais opérationnel lors des matches."

Même appel à la mobilité partagée chez la bourgmestre faisant fonction Mariam El Hamidine (Écolo). "On encourage vivement les citoyens qui viennent voir le match à prendre les transports en commun, ou à prendre à vélo. Il faut une prise de conscience et éviter d’avoir trop de voitures en ville. L’Union est d’ailleurs très bien desservie avec la Gare du Midi, la Gare de Forest Est, les bus, les arrêts de tram Union et Châtaignes…", rétorque la mayeure, qui se rend aux matches à pied.