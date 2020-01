Le dossier du parking souterrain sous la place de la Vaillance va bientôt connaître un coup d’accélérateur. Apcoa, le concessionnaire chargé de construire le parking souterrain d’une capacité de 235 places, compte déposer son permis au printemps de cette année.

Suite à une question du chef de groupe de l’opposition MR Gaëtan Van Goidsenhoven lors du conseil communal de décembre dernier, l’échevine de la Mobilité Susanne Muller-Hubsch (Ecolo) a confirmé "qu’une délégation du collège a rencontré récemment la société Apcoa en compagnie de divers fonctionnaires communaux. L’objectif de la réunion était essentiellement d’avoir des échanges quant à l’état d’avancement du dossier en tenant compte des projets de la Stib pour la rue Wayez et pour l’avenue Paul Janson, à hauteur de la station de métro Saint-Guidon. L’idée étant de pouvoir articuler au mieux ces projets qui participeront à la redynamisation du centre. Le collège a acté que toutes les parties entendaient avancer concrètement dans ce dossier. L’objectif de la société est de pouvoir déposer son dossier au printemps 2020. Parmi les points discutés, il y a aussi le problème du monument aux Morts qui doit être démonté, remonté et entretenu".

Cette annonce est vue d’un mauvais œil par l’opposition PTB, qui voit dans ce projet une vente du stationnement public au privé. "Le collège est en train de dérouler le tapis rouge à la multinationale au 1 milliard de chiffre d’affaires. Via l’aménagement de la rue Wayez qui prévoit la suppression de 127 places et la piétonnisation de la place, Apcoa va détenir le monopole du stationnement dans l’hyper-centre. Pas moins de 180 places vont être supprimés en voirie et tout va être transféré au privé, qui va s’en mettre plein les poches", dénonce Giovanni Bordonaro, chef de groupe PTB à Anderlecht.