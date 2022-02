Le plan de circulation mis au point par la Ville de Bruxelles pour le Pentagone est déconnecté des réalités des travailleurs, a estimé vendredi la cheffe du groupe PTB Mathilde El Bakri (opposition) au conseil communal. Pour le PTB, ce plan se fait sans les habitants et ne part pas de leurs inquiétudes.

Selon Mathilde El Bakri, "l'infime minorité (900 personnes) qui a été consultée n'est même pas écoutée". 'Les quartiers environnants au piétonnier sont devenus impraticables en voiture surtout près de la Bourse. Cela pose problème pour les personnes à mobilité réduite'", dit un témoignage dans le rapport du collège cité par l'élue PTB. "Les conclusions qui sont retenues sont à l'opposé des inquiétudes et des problèmes de mobilité des habitants. Il y a des mesures punitives contre les travailleurs qui dépendent de leur voiture mais aucune alternative pour trouver des solutions".

Pour l'élue de gauche, le seul objectif du plan est d'"empêcher les gens d'accéder au Pentagone en voiture mais aucune alternative n'est proposée... Loin d'apaiser la mobilité, cela va rendre la vie des travailleurs infernale avec la Petite Ceinture qui sera paralysée", a-t-elle ajouté.

Aux yeux du PTB, le Pentagone est le quartier qui concerne tous les Bruxellois. Les commerçants demandent aussi que leurs commerces restent accessibles en voiture, surtout pour les personnes à mobilité réduite.

Pour le PTB, il faut investir des forces en suffisance pour réellement écouter les gens et partir de leurs besoins et de leurs problèmes pour trouver des solutions adaptées au plus grand nombre, pas pour imposer une vision de la mobilité qui va chasser les travailleurs en dehors de Bruxelles. Le PTB veut une offre de transport plus efficace et de qualité avec des lignes et fréquences renforcées.