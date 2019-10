Chaque jour, 16 000 camions et 26 000 camionnettes entrent et circulent dans la Région bruxelloise. Bien que représentant globalement 10 % de la circulation, ce trafic de marchandises est responsable de 30 % de la pollution atmosphérique due au trafic. Il génère aussi de nombreuses nuisances : congestions, doubles files, bruit, insécurité routière, etc.

La proportion des camionnettes est en augmentation de 10 % entre 2012 et 2018 tandis que le nombre de camions régresse, sur la même période, de 4 %. Cette tendance va continuer à s’accentuer à l’avenir du fait de la progression du e-commerce. Il s’agit donc d’une problématique majeure de la politique de mobilité pourtant assez peu intégrée dans les précédentes politiques de mobilité.

Mais cette problématique va être prise à bras-le-corps par le nouveau gouvernement Ecolo, PS, Défi, Groen, Open VLD, one.brussels et la question du transport de marchandises est intégrée dans la politique de mobilité régionale, le plan Good Move. "L’e-commerce et la multiplication de livraisons des petits colis a amené de nouveaux défis de mobilité mais offre aussi des nouvelles solutions ! Les vélos cargos, par exemple, qui peuvent transporter jusque 150 kg, sont des formidables outils de livraison. Non polluants, peu encombrants, ils ne posent jamais de problèmes de stationnement en double file et sont donc les meilleurs alliés de la fluidité", assure la ministre de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen).

L’ambition du plan de mobilité Good Move est d’apaiser les quartiers en réduisant notamment le trafic de livraison du e-commerce. "Si on construit des boucles de circulation, l’utilisation des livraisons à vélo ou des points relais va devenir de plus en plus intéressante. C’est aussi plus convivial, et cela permet de faire revenir des clients dans les commerces de proximité", ajoute-t-elle.

Et afin de privilégier le toujours problématique "dernier kilomètre" dans l’acheminement de marchandises dans une ville congestionnée comme Bruxelles, la capitale s’est dotée d’un centre de distribution urbain (CDU), géré par la société CityDepot. Ce centre se voit confier des marchandises par de nombreux transporteurs afin d’organiser des livraisons mutualisées. Ainsi, les transporteurs, les chargeurs et les fournisseurs livrent les marchandises aux CDU, après quoi les marchandises sont acheminées jusque dans le centre-ville à l’aide de véhicules propres ou de plus petite taille.

La Région bruxelloise va donc intégrer la logistique à vélo comme solution crédible de livraison de marchandise. "La logistique à vélo, c’est-à-dire les livraisons de marchandises en vélo-triporteur ou la messagerie par des coursiers à vélo prend un tournant décisif en Europe. Car, s’il existe déjà dans beaucoup de villes, de petites entreprises de livraison à vélo ou en triporteur, les grands acteurs du secteur logistique sont eux aussi en train de se convertir au triporteur. Un projet européen a d’ailleurs démontré qu’au moins 25 % des livraisons dans une ville pourraient techniquement être réalisées par un triporteur électrique", peut-on lire dans le plan Good Move.

Elke Van Den Brandt (Groen) Ministre de la mobilité: "Le port doit jouer un rôle central"

"On doit d’un côté s’assurer que les véhicules ne circulent pas n’importe où, et de l’autre, permettre aux camions de continuer à desservir facilement les zones industrielles et portuaires où ils sont les véhicules les plus efficients. Pour le transport lourd, le port de Bruxelles doit jouer un rôle central. Par exemple, l’année passée, on a inauguré un dépôt de sel sur un terrain situé le long du canal. La localisation de ce dépôt offre l’opportunité d’acheminer le sel par péniche, ce qui constitue une alternative écologique au transport par camions. Ce qui permettra une économie de plus de 400 mouvements de camions. Il faut aller dans ce sens."