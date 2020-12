Lassé de constater du stationnement sauvage dans la commune de Saint-Josse, le collectif citoyen 1210/0, qui lutte pour une meilleure sécurité routière dans la commune, a constitué un dossier avec plus de 100 voitures mal stationnées, qu’ils ont photographié en moins d’un mois, sur une zone de 500 mètres carrés.

“Le stationnement sauvage sur les trottoirs et les passages pour piétons met en danger les piétons. Ce problème est connu dans notre commune depuis des années. Malheureusement, il nous fallait peu d'efforts pour créer un tel dossier. Nous demandons plus de contrôles par la police et des aménagements ciblés de l’espace public pour faire face au stationnement sauvage,” explique le collectif.

Les photos ont été prises principalement le matin, quand beaucoup d’habitants se rendent à leur travail et les enfants et jeunes se rendent à l’école, et en début de soirée, quand tout le monde retourne à la maison.

Parmi les observations, il apparaît que le stationnement sauvage se fait principalement aux mêmes carrefours et trottoirs. "Nous sommes au courant qu'avec le réaménagement de trottoirs, la commune a l’intention de réaliser un plan ambitieux pour piétons pendant les prochains mois et années, mais nous demandons déjà maintenant des aménagements temporaires des carrefours qui ne sont pas encore réaménagés: avec par exemple des poteaux pour protéger les passages pour piétons, des blocs en béton pour éviter le stationnement aux coins de rues, etc.” ajoute le collectif.

De plus, il apparaît que ce sont souvent les mêmes véhicules qui sont en infraction. "Cela signifie qu'il y a des récidivistes. La police n’est pas assez présente. Nous estimons que la brigade cycliste pourrait jouer un rôle important en signalant aux propriétaires de voitures mal stationnées qu’ils mettent les piétons et cyclistes en danger. Malheureusement la brigade cycliste n’est pas assez présente dans notre commune", précise le collectif.

De son côté, le bourgmestre Emir Kir dit agir pour enrayer le phénomène. "Nous partageons le même objectif que le collectif à savoir assurer l’accessibilité pour les piétons et la sécurisation de l’espace public", explique-t-il. "Lors de la dernière législature, un point d'attention a été consacré à la sécurité routière et nous avons installé de nombreux dos d'ânes pour ralentir la vitesse."

Concernant le stationnement sauvage, "la commune a approuvé sous l'ancienne législature un ambitieux plan quinquennal d'investissement sur toutes les voiries où l'on assure l'accessibilité pour les piétons via l'élargissement des trottoirs et le développement des oreilles aux abords des carrefours. Nous installons également systématiquement des potelets en fonte, comme récemment du côté de la rue de l'Alliance, afin de dissuader les automobilistes de se parquer n'importe où."

Enfin, le bourgmestre insiste sur le fait qu'un effort supplémentaire est fait de la part des forces de police afin de dresser un maximum de PV pour verbaliser les automobilistes en infraction.