Rares sont les infrastructures routières peintes dans un rouge aussi flamboyant. La passerelle cyclable surplombant le Ring à hauteur de Zaventem a été inaugurée ce lundi et peut désormais être utilisée. Et il aura fallu, selon la VRT, un an et demi de chantier pour ériger cet immense pont de 168 mètres, qui consiste en une sorte d'"extension" parallèle au pont ferroviaire. "Les cyclistes peuvent désormais traverser le Ring de Bruxelles de façon sécurisée et fluide", se réjouit la ministre flamande Lydia Peeters (Open VLD).

L’infrastructure, qui s’inscrit dans le prolongement de la voie cyclable F3, permettra de faciliter les déplacements à vélo entre Diegem (Machelen) et Zaventem, et de manière plus générale entre la Région bruxelloise et Zaventem. Bref, un des "chainons manquants" de la connexion cyclable entre la capitale et Louvain.

