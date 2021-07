Le pont du Jubilé, à Molenbeek-Saint-Jean, se rénové. La Région bruxelloise et la SNCB ont conclu un accord de coopération pour restaurer cet ouvrage d'art classé. C'est l'administration régionale de l'urbanisme - Urban.brussels - qui gérera et financera la rénovation en collaboration avec la SNCB. Chaque partie paiera la moitié du coût de la restauration : 8 millions d'euros. Une fois rénové, le pont sera transféré à la Région de Bruxelles-Capitale pour la somme d'un euro symbolique. Une fois rénovée, Bruxelles Mobilité sera en charge de son entretien.

Le Pont du Jubilé, initialement baptisé Pont Monumental, a été construit en 1904 par la société nationale des chemins de fer à l’occasion de l’aménagement du boulevard du Jubilé et du boulevard Émile Bockstael pour enjamber la ligne ferroviaire en provenance de Tour et Taxis. Le pont a été classé comme monument par le gouvernement bruxellois en 2007.

© DR

D’une portée moyenne de 41 m, le pont repose sur deux culées et plusieurs piliers polygonaux en pierre bleue. De part et d’autre sont implantées des colonnes monumentales en granit poli avec socle et sommet en pierre bleue. Elles portaient autrefois des lanternes en fer forgé de style Art nouveau. Un garde-corps métallique remplace actuellement l’ancienne balustrade ouvragée en fer forgé décorée de motifs Art nouveau.