La travée principale du pont Suzan Daniel sera installée ce samedi, entre 6h et 12h, au-dessus du Canal de Bruxelles. Le nouveau pont constitue une liaison importante entre les quartiers Nord et Tour & Taxis.

"Durant l'année qui vient de s'écouler, les éléments constituant cette partie du pont, d'une longueur de 60 mètres et d'une largeur de 15,5 mètres, ont été assemblés sur le quai des Matériaux. Il est donc venu le moment de la mise en place de cette partie du pont au-dessus de l'eau", explique Beliris, l’opérateur en charge des projets liés à l’accord de coopération entre le gouvernement fédéral et la Région bruxelloise, dans un communiqué.

Le pont a été baptisé Suzan Daniel en l'honneur de la militante LGBT. Il permettra aux piétons, cyclistes et autres usagers actifs d'emprunter un itinéraire plus court, ainsi qu'aux transports publics de relier l’avenue Simon Bolivar, l’avenue du port et la rue Picard.

Pour le confort des personnes à mobilité réduite et des cyclistes, la pente du pont sur toute sa longueur a été limitée à moins de 4 %.