Le projet de parking sous la place Jean Vander Elst, en face de la maison communale d’Uccle, ne verra pas le jour. La commune souhaitait en effet libérer l’espace en surface afin de piétonniser cette place. Une étude de faisabilité subsidiée par la Région avait été réalisée sous la précédente législature, sous l’égide de Pascal Smet, alors en charge de la Mobilité.

Cette étude a révélé que le parking coûterait entre 35 000 euros et 40 000 euros par place de parking. Un montant bien trop élevé au regard des difficultés budgétaires rencontrées par la Région bruxelloise. Le gouvernement bruxellois privilégie donc le parking de dissuasion à Stalle de 750 places dont les travaux commenceront à l’été. Ce parking servira donc aux navetteurs et aux membres des centres sportifs avoisinants.

Cette problématique a fait l’objet d’une interpellation au dernier conseil communal d’Uccle suite à une question du conseiller communal Michel Cohen. "Le centre d’Uccle a besoin, tant en journée qu’en soirée, de parkings pour les voitures, pour les motos et pour les vélos", explique-t-il. "En journée, pour l'accessibilité aux commerces, surtout avec la disparition de plus d’une centaine de places de stationnement avec la rénovation de la chaussée d’Alsemberg et en soirée pour la venue future du théâtre Le Public. Quelles sont dès lors les solutions envisagées par le collège pour remédier à cette problématique ?"

Dans sa réponse, l’échevin ucclois de la Mobilité Thibaud Wyngaard (Ecolo) a assuré que plusieurs scénarios sont sur la table. L'idée est, notamment, de mutualiser plusieurs espaces de stationnement dans le centre d’Uccle. "On sait que le réaménagement de la chaussée d’Alsemberg va engendrer une perte importante de stationnement. Il faut se montrer créatif, d’autant que les services communaux vont déménager vers la rue de Stalle", explique-t-il. "Pour le centre d’Uccle, nous avons eu des contacts avec le gérant du Carrefour Gatti de Gamond qui a confirmé que le parking n'était jamais rempli à 100 %. Une solution pourra être trouvée sur cet espace. On réfléchit également à améliorer la gestion du parking Doyenné/Saint-Pierre."

La capacité du parking Stalle sera doublée

La capacité actuelle du parking P&R Stalle à Uccle devrait être doublée d’ici 2022. Les 380 emplacements disponibles en libre accès laisseront place à un nouveau bâtiment qui proposera 750 places. Le budget débloqué pour ce projet est de douze millions d’euros. "Il s’agira d’une construction modulaire qui pourrait trouver une autre affectation (du logement par exemple) dans quelques années si la quantité de parking n'est plus nécessaire", explique-t-on du côté du cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt.