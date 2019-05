Le député-bourgmestre libéral Vincent De Wolf voit d’un mauvais œil le projet de réaménagement du rond-point Schuman tel que présenté par la Région bruxelloise.

La semaine passée, nous apprenions que le projet de réaménagement du rond-point Schuman, où se situent les institutions européennes, avait passé une étape supplémentaire avec le dépôt de la demande de permis d’urbanisme. Une fois le permis obtenu, les travaux pourraient débuter au second semestre 2020. “De vulgaire rond-point destiné au trafic automobile, le rond-point Schuman va être rendu aux Bruxellois et Européens pour devenir une agora urbaine, un espace de vie apaisée”, a expliqué le ministre de la Mobilité Pascal Smet (SPA).

Mais ce projet, qui prévoit le passage à une bande de circulation contre trois actuellement, est vu d’un mauvais œil par le bourgmestre d’Etterbeek et chef de groupe MR au parlement bruxellois Vincent De Wolf. Selon lui, ce projet va engendrer un report de la circulation dans les quartiers avoisinants. Il se base sur les données communiquées par Musti, le programme informatique de gestion du trafic à Bruxelles.

“Le programme Musti permet de mesurer le niveau de congestion automobile et de faire des simulations. Selon cet outil, il apparaît que ce projet va engendrer des kilomètres de bouchons durant les heures de pointe, et les embouteillages remonteront jusqu’à Evere”, explique Vincent De Wolf. “Cela pose question en termes de qualité de l’air, de nuisances sonores, de qualité de vie pour les riverains. Imaginez l’enfer que les habitants des alentours de Schuman vont vivre, avec des automobilistes qui seront à l’arrêt en permanence avec leur moteur allumé.”

Selon lui, il aurait mieux fallu d’abord prévoir des alternatives concrètes avant de plancher sur un projet qui fait la part belle à la mobilité douce. “Ce projet est un piège pour les automobilistes et les choses ont selon moi été faites dans le désordre. Il n’y a pas de parking de dissuasion dans ce quartier de Bruxelles, qui n’est pas desservi par le métro, et l’alternative des chemins de fer que l’on promeut n’est toujours pas mise en œuvre faute de signalétique commune entre la Stib et la SNCB”, poursuit Vincent De Wolf. “Je trouve irresponsable de penser ce projet sans prendre en compte l’avis et l’impact que cela aura sur les Bruxellois, d’autant que la place Jourdan a été mise en piétonnier et que le nombre de bandes de circulation de la rue Belliard a été réduit pour créer deux pistes cyclables de chaque côté. Nous serons attentifs à l’enquête publique qui se tiendra sous la prochaine législature et nous nous réservons le droit de déposer un recours contre la délivrance de ce permis d’urbanisme dont le dépôt a été fait juste avant les élections”, conclut-il.

Contacté, le cabinet du ministre Smet s’est contenté de rappeler que l’objectif du plan goodmove, le plan régional de mobilité, est “d’offrir une place à tout le monde dans l’espace public et d’apaiser les quartiers, afin que la circulation soit mieux organisée et que tous les usagers y trouvent leur compte.”