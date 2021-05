Ce dimanche 16 mai, la section bruxelloise du PTB organise une manifestation en cuistax contre la taxe kilométrique. Le départ est donné à 11h depuis la place de l’Albertine. Le cortège d’une trentaine de cuistax passera devant le siège du PS et devant le cabinet de la ministre de la mobilité, Elke Van den Brandt, pour réclamer l’abandon de la taxe kilométrique.

“Le rapport des experts montre que la taxe kilométrique coutera aux bruxellois 50 millions de plus que la taxe de circulation. Nous sommes en pleine crise sociale. Nous avons besoin qu’on relance l’économie avec plus de pouvoir d’achat. Pas qu’on augmente les taxes sur les travailleurs et les ménages !", fustige le député Youssef Handichi. "Le rapport d’experts confirme également que la taxe kilométrique va entraîner des stratégies d'évitement, les automobilistes allongeant leurs itinéraires afin d’éviter la taxe. Ce système de taxe kilométrique ne va donc que déplacer le problème de congestion et de pollution. Il faut avant tout développer des transports publics performants et abordables."

Le PTB compte bien, grâce à cette action, faire reculer le gouvernement sur ce projet de taxe. "On ne lâche pas la pression contre le gouvernement. Il est temps que le gouvernement renonce une fois pour toute à cette taxe antisociale qui punira celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'aller en voiture au boulot, par manque d'alternatives efficaces et abordables", précise-t-il.