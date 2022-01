Thibaud Wyngaard, échevin Ecolo en charge des travaux publics et de la mobilité, reprend avec nous chaque points de ces projets qui s'étalent de 2022 à 2025.

Les pavés de la chaussée de Saint-Job

En piteux état actuellement, la zone pavée de la chaussée de Saint-Job qui s'étend entre la rue Engeland et la chaussée d'Alsemberg va être refaite. La commune "compte installer des pavés sciés et faciliter l'évacuation des eaux de ce tronçon vers le Geleytsbeek qui coule juste à côté." Pour ce projet, le dossier de demande de permis a déjà été déposé. Il prévoit également une "reverdurisation" de l'espace. La commune attend le feu vert de la commission de concertation et "espère pouvoir réaliser les travaux en 2022."

(...)