On la surnommait autrefois “l’avenue Louise du Nord”. Elle est aujourd’hui malheureusement avant tout associée à son insoutenable congestion. Porte d’entrée sur Bruxelles, l’avenue Charles Quint, à cheval sur les communes de Berchem-Saint-Agathe et de Ganshoren, fait aujourd’hui l’objet d’un projet de rénovation de grande envergure, encore à ses balbutiements, mais qui du moins prévoit davantage de verdurisation et de pistes cyclables.

S’il juge une rénovation “nécessaire”, le bourgmestre berchemois Christian Lamouline (CDH) ne cache pas ses inquiétudes quant aux effets collatéraux d’un tel réaménagement. “Le projet prévoit de réduire les bandes de circulation. Mais on craint que cela crée un report du trafic sur Berchem. Quand il y aura des bouchons, les gens vont en effet passer par la chaussée de Gand, la chaussée de Zellik… et cela va amener de la circulation dans des quartiers résidentiels”.