La Stib conseille à ses voyageurs de privilégier le réseau souterrain autant que possible.

La visite du président américain Joe Biden à Bruxelles, du 13 au 15 juin, aura un impact sur la circulation des transports publics de la Stib dans plusieurs secteurs de la capitale, surtout le mardi 15 juin.

"Le président américain Joe Biden se rendra à Bruxelles du 13 au 15 juin prochains. Durant son séjour le président participera au sommet de l’Otan, rencontrera le président turc Recep Tayyip Erdogan, participera à un sommet Union européenne/Etats-Unis et sera reçu au Palais royal par le Roi Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo", rappelle la Stib. "Les activités et déplacements du président auront un impact important sur la circulation dans plusieurs zones de la capitale en raison des importantes mesures de sécurité prises dans le cadre de cette visite. Ces mesures auront également un impact sur la circulation des transports publics durant ces trois jours."

La Stib conseille à ses voyageurs de privilégier le réseau souterrain autant que possible.

Voici l'impact sur toutes les lignes concernées.

Dimanche 13 juin

La circulation dans le secteur Place Jourdan/rue Froissart sera perturbée. Au niveau des transports publics, les lignes 59, 60 et 80 seront impactées. Ces lignes seront déviées via la chaussée d’Etterbeek. Les perturbations sont prévues entre 12 h et 22 h 30.

La circulation dans le secteur Schuman sera impactée. Au niveau des transports publics, les lignes 12, 21, 36, 56, 60 et 79 seront concernées. Elles seront déviées via Maelbeek. Les perturbations sont prévues entre 20 h et 22 h.



Lundi 14 juin

La circulation sera impactée dans le secteur rue Belliard/rue de Trèves. Au niveau des transports publics, les lignes 12, 21, 27 et 64 seront impactées. Les lignes 12, 21 et 27 seront limitées à Maelbeek, la ligne 64 sera limitée à Ambiorix. Les perturbations sont prévues entre 11 h et 12 h 30.

La circulation sera impactée dans le quartier de l’Otan (avenue Léopold III / Otan). Au niveau des transports publics, les lignes 12 et 62 seront impactées. La ligne 12 sera déviée via la chaussée de Haecht et la ligne 62 sera limitée à Da Vinci. La ligne 55 restera exploitée jusqu’à son terminus Da Vinci. Les perturbations sont prévues de 8 h à 20 h.

La circulation sera impactée dans le secteur Schuman. Au niveau des transports publics, les lignes 12, 21, 36, 56, 60 et 79 seront impactées. Ces lignes seront déviées via Maelbeek. Les perturbations sont prévues entre 15 h et 20 h.

La circulation sera impactée dans le secteur de la Place Jourdan/rue Froissart. Au niveau des transports publics, les lignes 59, 60 et 80 seront impactées. Elles seront déviées via la chaussée d’Etterbeek. Les perturbations sont prévues de 07 h à 13 h.



Mardi 15 juin