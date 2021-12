On ne le répétera jamais assez : "boire ou conduire, il faut choisir". Pour respecter cet adage salvateur, les transports en commun s’avèrent d’une grande utilité pour regagner son domicile après le réveillon de la Saint-Sylvestre.

À cette occasion, la Stib réitère ses actions annuelles. "Les lignes de métro, tram et du réseau de bus Noctis seront renforcées et prolongées, et l’ensemble du réseau sera gratuit de minuit jusqu’à la fin du service", indique dans un communiqué la société de transport bruxelloise.

Dès 23h, le réseau sera en effet renforcé. "Dès 23 h, la fréquence sera d’un métro toutes les 10 minutes sur l’ensemble des lignes de métro. Les métros et trams circuleront jusqu’à 2h du matin et les bus du réseau Noctis jusqu’à 5h, afin d’offrir un service tout au long de la nuit." Au total, environ 500 conducteurs seront opérationnels ce 31 décembre.

Les trams circuleront la nuit selon les fréquences de la soirée. "Le bus navette 81 circulera également jusqu’à 2 h pour permettre aux voyageurs de terminer leur trajet sur la ligne 81."

Les Noctis circuleront jusqu’à 5h du matin. "Les lignes de bus N04, N05, N06, N08 et N09 circuleront avec une fréquence d’un bus toutes les 15 minutes, tandis que les bus N10, N11, N12, N13, N16 et N18 auront une fréquence d’un bus toutes les 20 minutes."