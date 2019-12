Le réseau sera gratuit à partir de minuit et les lignes de métro, tram et Noctis renforcées et prolongées.

La nuit du 31 décembre au 1er janvier, nous entrerons dans une nouvelle année. Pour que ce passage se déroule sans souci et que la seule préoccupation soit de profiter des festivités de la Saint-Sylvestre, la Stib répond présent. Le réseau sera gratuit à partir de minuit et les lignes de métro, tram et Noctis renforcées et prolongées.

Le réveillon de la Saint-Sylvestre sera l’occasion de faire la fête, en famille ou entre amis, pour de nombreuses personnes dans la capitale. Une fête à laquelle la Stib s’associe en permettant à tous et toutes de profiter de ce moment festif sans devoir se préoccuper des trajets aller et retour, grâce aux transports publics.

Le soir et la nuit du réveillon, près de 500 chauffeurs, conducteurs et conductrices seront en effet mobilisés, sans oublier le personnel de sécurité, le personnel de terrain, le personnel présent aux dispatchings etc. afin de transporter les milliers de personnes attendues à Bruxelles.

Gratuité et renforts au menu

L’entièreté du réseau sera gratuit pour les voyageurs à partir de minuit et ce, jusqu’à début de service mercredi 1er janvier.

Le réseau sera également renforcé, afin de permettre aux voyageurs de se déplacer facilement en ville, et les lignes métro, tram et Noctis seront prolongées afin que tous et toutes puissent rentrer en toute sécurité et sans souci.

Toutes les lignes de métro seront renforcées et circuleront jusqu’à 2h du matin. Dès 20h, les métros de la ligne 2 (Simonis-Elisabeth) seront prolongés sur la ligne 6 jusqu’à la station Heysel.

Dès 20h, la fréquence sera d’un métro toutes les 10 minutes sur les lignes 1-5. Sur la ligne 6, la fréquence sera d’un métro toutes les 5 minutes de 20h à 23h30 et toutes les 3 minutes de 23h30 à 2h15. Cela permettra de faciliter les déplacements de et vers l’esplanade de l’Atomium, où les spectateurs pourront assister au traditionnel feu d’artifice.

Toutes les lignes de tram seront prolongées et circuleront jusqu’à 2h15 du matin. Dès 20h, les lignes 3, 4 et 7 circuleront avec une fréquence d’un tram toutes les 10 minutes. Des trams supplémentaires circuleront également sur la ligne 7, entre les arrêts Centenaire et Buyl, ainsi que sur la ligne 51, entre les arrêts Stade et Lemonnier, de 22h à 1h45, afin de transporter les nombreux spectateurs attendus sur le plateau du Heysel pour le feu d’artifice.

Toutes les lignes de bus Noctis seront prolongées et circuleront jusqu’à 05h du matin. La ligne de bus N18 circulera avec une fréquence d’un bus toutes les 10 minutes de minuit à 2h20 du matin, toutes les 20 minutes ensuite. Les lignes de bus N05, N06, N08 et N09 circuleront avec une fréquence d’un bus toutes les 15 minutes, les bus N04, N10 et N11 d’un bus toutes les 20 minutes, les bus N12, N13 et N16 d’un bus toutes les 30 minutes. L’ensemble du réseau Noctis sera par ailleurs exploité exclusivement en bus articulés, afin d’offrir encore plus de places et de confort aux voyageurs.

Les bus de la ligne 89 circuleront par ailleurs jusqu’à 2h du matin.

Aller voir le feu d’artifice en transport public

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis la place de la Belgique, devant le Palais 5 du Heysel. Les spectateurs pourront y assister depuis l’esplanade de l’Atomium. Le site est très facilement accessible en transports publics : en métro (ligne 6 arrêt Heysel, Houba-Brugmann ou Stuyvenbergh - attention, la station Stuyvenbergh sera fermée sur ordre de police à partir de minuit) ; en tram (ligne 51 arrêt Stade, ligne 3 arrêt Esplanade, lignes 7 et 19 arrêt Centenaire) et en bus (ligne 83 arrêt Palfijn, ligne 14 arrêt Magnolias et ligne Noctis N18 arrêt Stade).

La Stib conseille aux personnes à mobilité réduite qui viennent voir le feu d’artifice de privilégier la station Houba-Brugmann pour arriver et repartir du site.

En plus des renforts déjà cités prévus aux lignes de métro, bus et tram qui desservent le site, un renfort est prévu pour les premiers départs des métros et trams depuis le plateau du Heysel le 1er janvier entre 05h et 05h30, afin de ramener sans difficultés les fêtards qui auront célébré le passage à l’An neuf jusqu’au bout de la nuit.

Festival

Les personnes qui souhaitent rejoindre le Palais 12, où se déroulera le FCKNYE Festival, sont invitées à utiliser la ligne de tram 3 et à descendre à l’arrêt Esplanade. Après le festival, un tram circulera toutes les 15 minutes sur la ligne 3 à partir de 05h du matin.

Le déroulement des festivités du réveillon de Nouvel An aura un impact sur l’accès à certaines stations.

La station Roi Baudouin sera fermée à partir de 18h le 31 décembre jusqu’à 08h le 1er janvier, sur ordre de police. La station Heysel sera ouverte, mais un accès (l’accès vers l’avenue Impératrice Charlotte) sera fermé dès 18h.

La station Stuyvenbergh sera fermée à partir de minuit sur ordre de police.

Dès 19h, les bus de la ligne 14 seront déviés depuis l’arrêt Arbre Ballon vers les arrêts Magnolias et Madelon de la société flamande de transport public De Lijn (sur la chaussée Romaine).Les bus de la ligne 83 seront limités à l’arrêt Palfijn dès 19h. Les bus de la ligne N18 seront limités à l’arrêt Stade toute la nuit.

Les trams de la ligne 7 seront limités à l’arrêt Centenaire dès 19h et jusqu'à fin de service, sur ordre de police. L’arrêt Heysel ne sera pas desservi.

D’autres fermetures et limitations sont toujours possibles en temps réel, sur ordre de police.