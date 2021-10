La création d’un ring autoroutier ceinturant Bruxelles date de 1949, les plans ont été dessinés en 1952 et incorporés dans un Arrêté royal de 1959 : d’abord le projet d’élargir les boulevards intérieurs de ceinture dans Bruxelles, puis un tracé partant des Quatre-Bras de Tervuren traçant une courbe vers le Nord et l’Ouest de la Capitale pour se raccorder par la rue de Stalle au Bois de la Cambre et à la chaussée de La Hulpe.

Un premier tronçon court du Ring fut construit pour l’Expo 58 entre Grand-Bigard et Strombeek-Bever ; les travaux traînèrent avec la crise pétrolière si bien que le tracé complet ne fut terminé qu’en 1978.