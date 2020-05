Les entreprises bruxelloises n'ont encore reçu aucune aide. Du côté des autocars Gilles, 20 des 21 employés sont mis au chômage économique.

Le secteur du transport scolaire et du tourisme est au plus mal avec la crise du Covid-19. Si les entreprises wallonnes et flamandes ont déjà reçu une prime, les entreprises basées à Bruxelles attendent toujours un signal des autorités.

Du côté des autocars Gilles, en charge du tourisme de groupes et du transport scolaire depuis Bruxelles, on tire la sonnette d'alarme. Actuellement, seul un autocar circule sur la flotte de 19, et 20 des 21 employés sont mis au chômage économique.