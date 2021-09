En juillet dernier, l’abonnement scolaire de la Stib est passé de 50 à 12 € par an. Une diminution du prix qui a immédiatement eu un impact sur les ventes. En 2021, 35 812 abonnements scolaires ont déjà été vendus, contre 25 615 en 2020 et 24 447 en 2019.

Ce qui représente une augmentation de 40 % pour tous les abonnements scolaires (dès 12 ans) et étudiants par rapport à 2020 et une hausse de 46 % par rapport à 2019.

Des chiffres qui réjouissent la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). "Les bonnes habitudes se prennent jeune, également quand il s’agit de la façon dont on se déplace en ville. Nous souhaitons que les jeunes goûtent le plus tôt possible à la liberté et la facilité que leur offre un abonnement Stib. Ces chiffres montrent que la tarification ciblée fait vraiment la différence."

À partir du 1er février 2022, ce tarif à 12 € entrera également en vigueur pour tous les jeunes entre 18 et 24 ans. La Stib s’attend à un succès similaire auprès de ce groupe cible et donc continue sa politique d’augmentation de l’offre.

Les autres réductions existantes, comme les abonnements 65+ ou RIS, sont maintenues.