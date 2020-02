La ville de Bruxelles, la Région, la Stib ont dévoilé samedi le tracé retenu pour le tram reliant le centre-ville de Bruxelles à Neder-Over-Heembeek. Chez la plupart des habitants c’est la stupeur : Ils jugent l’itinéraire passant par la rue d’Heembeek et Vekemans inadéquat.

"La rue Vekemans est très étroite, je ne sais pas comment ils vont faire", confie Daniel, à la sortie d’un des ateliers d’informations. Sabine confie sa stupeur aux employées : "Le tracé est particulier. Cela me semble un peu alambiqué. Le tram passera dans des rues très étroites, contournera des petites places… Dans la rue Vekemans, les gens se garent en double file…"

"Nous ne sommes pas contents" interpellent Salua et Omar. Le couple vit rue d’Heembeek et ne comprend pas la décision de faire passer le tram par leur rue. "Les personnes du panel citoyen ont favorisé leurs propres intérêts, jugent-ils. Le tracé choisi est le plus sinueux de tous. En plus, notre rue monte, ce qui n’est pas facile pour les trams. Passer par Pagodes et Versailles avec les écoles aurait été plus judicieux. Ça bloque matins et soirs. Nous craignons aussi les fissures dans notre maison." Salua souhaite créer un comité des riverains de la rue d’Heembeek pour lutter contre le tracé. La mère de famille déplore également le nombre de places de stationnement qui risque de diminuer avec les voies de tram.

Michèle, installée rue Craetveld, à 100m de la rue d’Heembeek, craint pour sa tranquillité. "Ma petite rue est en sens unique, j’espère qu’elle le restera. J’ai quitté la rue d’Heembeek car je trouvais qu’il y avait trop de bus et de circulation." Michel et Tania résident rue Léon XIII, parallèle à la rue Vekemans. Ils ont vécu auparavant 17 ans à Laeken sur le tracé d’un tram et ne veulent plus jamais vivre les "nuisances sonores et vibrations" que ce mode de transport entraîne. "lls parlent de faire dynamiser la rue Vekemans mais le tram ne fera pas vivre Neder, cela ne fera pas revenir les banques, on n’y croit pas, estime Michel. Les derniers commerçants qui restent vont surtout pâtir des travaux". Ce weekend, sur le groupe Facebook de Neder-Over-Heembeek, les critiques envers le tracé affluaient.

De son côté, Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles-Ville, se veut rassurant. "Faire en sorte que notre ville soit accessible, vivable et agréable pour tous, c’est ce pour quoi j’ai toujours travaillé en tant que bourgmestre. Relier Neder-Over-Heembeek au centre de Bruxelles est un projet que j’ai soutenu dès le premier jour", a-t-il déclaré.

Ce plan sera soumis au conseil communal de Bruxelles le 10 février prochain. La rédaction du cahier des charges et la réalisation d’une étude sur la mobilité débuteront cette année. L’introduction de la demande de permis est prévue pour la fin de l’année 2021 et le début des travaux au début de l’année 2023. L’inauguration de la nouvelle ligne de tram elle-même est prévue pour 2025.