Prolonger la ligne de tram 7 vers Forest : l’idée a déjà été longuement évoquée, et a déjà suscité des levées de boucliers quant au sort d’un éventuel tunnel sous le Parc de Forest. Mais la Stib et le ministère bruxellois de la Mobilité viennent de déposer une solution sur la table : le tram 7 va être prolongé jusqu’à l’arrêt Albert grâce à la création d’une troisième voie à l’intérieur de la station permettant d’accueillir la ligne supplémentaire. En d’autres termes, cette ligne 7 reliant actuellement le Heysel (Laeken) à Vanderkindere (Uccle) continuera donc sa route sur l’avenue Albert et desservira les arrêts Berkendael et Albert.

{{1}}



Cette solution permet d’"évacuer", temporairement, la question de la prolongation et ses complications. Une extension vers Anderlecht est donc toujours dans les cartons… mais nécessitera davantage de concertations et de démarches notamment en raison du classement du parc.

{{3}}



Un métro "sud" pour 2026