Dès ce week-end, la tronçon de la E40 entre le pont des Communautés, à Evere, et l'entrée du tunnel Cortenbergh, sera réduit d'une bande de circulation en rentrant vers Bruxelles. Cette mesure fait partie des projets du gouvernement bruxellois, comme rappelé par nos confrères de la RTBF.

Cet aménagement concerne donc surtout les navetteurs venant de la province de Liège et du Brabant flamand.

Dans un premier temps, l'objectif est d'améliorer la qualité de vie et de l'air des riverains des communes de Schaerbeek, Evere et Woluwe-Saint-Lambert qui sont les plus concernées par le flux automobile, avant, à terme, de transformer la fin de l'autoroute en boulevard urbain limité à 50 km/h.