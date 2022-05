Ce dimanche 22 mai, le tunnel Léopold II deviendra officiellement le tunnel Annie Cordy. Pour l'occasion, les pouvoirs publics organisent une grande fête en présence de Michèle Lebon Cooreman, nièce d'Annie Cordy, de l’artiste Charlotte Beaudry et des jeunes femmes immortalisées dans l'oeuvre d'art peinte dans le tunnel. Elus locaux et régionaux seront bien évidemment de la partie.

Un concert est prévu à 15h au parc Elizabeth. Parmi les chanteurs et humoristes présents, citons Salvatore Adamo, Dave, Frederic François, Virginie Hocq, Sandra Kim, Marka, Gilbert Montagné, Les Frères Taloche, Herve Vilard, Elsa Pulset, etc. Tout ce beau monde sera présenté par le duo Cécile Djunga / Els de Schepper et accompagné par l'orchestre et les choristes originaux d'Annie Cordy.

Pour Michèle Lebon Cooreman, nièce et ayant droit d'Annie Cordy "les amis d'Annie seront là et pas seulement sur scène, ce dimanche ressemblera à une grande fête de famille."

Cette fête sera aussi l'occasion pour tout le monde de se promener, à pieds, dans le tunnel. La marche, encadrée par l'ASBL Pink Ribbon, démarrera à 13h. Entrée par l'arrière la basilique. Celles et ceux qui s'inscrivent préalablement via le site web de Pink Ribbon recevront un t-shirt original et contribuent également à la lutte contre le cancer du sein. Pour les 2 500 premiers marcheurs enregistrés, Equal Brussels fait un don de 10 euros au profit de l'ASBL Pink Ribbon.

© DR

Pour mémoire, ce changement de nom clôture un très long chantier de rénovation. Lancés en 2018, ces travaux de rénovation du tunnel long de 2 531 mètres ont eu de lourdes répercussions sur la mobilité automobile. Pendant une grande partie du chantier, la circulation y a été interdite les nuits, de 22h à 6h, à l’exception du vendredi et du samedi. Des fermetures 24h/24 avaient eu lieu les mois de juillet et août 2018, 2019 et 2020, ainsi que lors de la première vague de coronavirus.

Sa rénovation a coûté 512 millions d'euros !