Le tunnel sera fermé pendant un certain temps, a fait savoir le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Blessé, le chauffeur du camion a été transporté à l'hôpital, mais son état n'est pas critique. Selon Peter Bruyninckx, porte-parole du centre flamand du trafic, les images de vidéosurveillance ont permis de remarquer que le conducteur avait hésité entre deux voies - l'une vers le tunnel, l'autre vers l'E411 -, avant de percuter la séparation en béton du tunnel.

Le camion s'est renversé. Le remorquage peut encore prendre un certain temps. À 6h45, il n'avait pas encore commencé. Etant donné qu'un espace est nécessaire pour le remorquage, le ring a été fermé dans les deux sens. Le chargement du camion, qui transportait des petits pains congelés, ne repose pas sur la chaussée.

"Pour le moment, il y a environ un kilomètre d'embouteillages dans les deux sens. En temps normal, un accident comme celui-ci poserait de gros problèmes. Mais en raison des congés du bâtiment, c'est calme sur les routes (....). Nous conseillons tout de même d'éviter la zone", souligne Peter Bruyninckx.

Les automobilistes concernés doivent quitter de l'autoroute et faire un détour via Auderghem. Il est conseillé aux autres conducteurs d'opter autant que possible pour l'autre côté du ring.