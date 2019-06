C'est reparti pour un tour ! Comme durant l'été 2018, le tunnel Léopold II restera fermé 24h/24 et 7j/7 pour permettre aux travaux de rénovation de s'accélérer. Bruxelles Mobilité va complètement renouveler la chaussée et les trottoirs, adapter les égouts, intégrer de nouvelles canalisations d’eau pour les pompiers, renouveler la haute tension, les transformateurs et les extracteurs mais aussi poursuivre la rénovation des plafonds.





Ces travaux auront inévitablement des conséquences sur le trafic en surface. Bruxelles Mobilité a toutefois planché sur plusieurs alternatives pour soulager les automobilistes qui empruntent ce tunnel quotidiennement.





Des itinéraires alternatifs via l'A12 (depuis le Nord) ou le boulevard Industriel à Anderlecht (depuis le Sud) ont ainsi été mis en place. Les lignes de la SNCB, de la STIB et de De Lijn qui desservent la zone seront renforcées en terme de fréquence et capacité. Une piste cyclable ininterrompue et sécurisée sur Charles Quint – Léopold II depuis la chaussée de Ninove (N8) et la chaussée de Zellik (N9) a également été aménagée.





En outre, diverses mesures d’accompagnement ont été prises pour fluidifier le trafic dans la zone : sur l’axe de l’avenue Charles-Quint – boulevard Léopold II, le réglage des feux de signalisation est adapté pour rester verts le plus longtemps possible. Le pourtour du parc Élisabeth est aménagé en grand rond-point avec une bande sur laquelle les voitures roulent dans le sens horloger autour du parc. Les bus, les services de secours et les motocyclistes roulent eux dans le sens anti-horloger. Au rond-point Sainctelette, deux bandes de sortie seront aussi supprimées pour éviter les blocages entre usagers.





Par ailleurs, rappelons qu'à partir de ce 28 juin également, le tunnel Rogier sera lui aussi perturbés par les travaux: on ne roulera que sur une seule bande de circulation dans les deux sens. Là aussi, la réouverture complète ne sera effective qu'à partir du 2 septembre.