Le gros œuvre est terminé, mais des tests doivent encore être réalisés. Le tunnel reste accessible les nuits de vendredi et de samedi.

Les automobilistes noctambules devront encore faire un détour pendant quelques mois. Le tunnel Léopold II restera en effet bel et bien fermé entre 22h et 6h du matin jusqu’au printemps 2022, à l’exception cependant des nuits de vendredi et samedi.

"L’ensemble du gros œuvre est terminé, et on s’occupe désormais des finitions : on va faire les tests sur la ventilation, les équipements mécaniques…", explique la porte-parole de Bruxelles-Mobilité, Camille Thiry.

La réfection du plus grand tunnel bruxellois a pour rappel débuté en 2018. "Le tunnel était vétuste à cause de la pollution, l’usure de l’infrastructure, et devait donc être remis aux normes". En 2017, la fin des travaux avait été annoncée pour juillet 2021. "Mais le projet a été revu dès les premiers mois."