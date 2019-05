Ce chantier finalisé marque la fin des interventions prévues dans le complexe Reyers.

Bonne nouvelle pour les navetteurs ! Le tunnel Reyers en direction de Montgomery sera à nouveau accessible ce vendredi soir. "Cela signifie que nous avons terminé toutes les interventions du complexe Reyers qui ont commencé il y a un an et deux mois", confirme Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. "Les toitures des quatre tunnels ont été refaites et nous avons effectué des travaux de renforcement au niveau des tunnels du centre. Les délais ont, à quelques semaines près, été tenus."

Pour rappel, dès lundi prochain, le tronçon de la E40 compris entre le pont des Communautés, à Evere, et l'entrée du tunnel Cortenbergh, sera réduit d'une bande de circulation en rentrant vers Bruxelles.