Recevoir de l’argent pour rouler à vélo vers son lieu de travail. Cette fameuse "indemnité vélo" peine à séduire en Belgique francophone, et notamment à Bruxelles, c’est qui ressort de l’étude de la société privée SD Worx. Le calculateur de salaires de Belgique a analysé les indemnités vélos auprès d’un million d’employés à contrat indéterminé de 35.000 entreprises.

Bruxelles connaît une légère augmentation du nombre de bénéficiaires : 5,54% des travailleurs bruxellois avaient des indemnités vélo en 2020, contre 5,66% en 2021. Un chiffre supérieur à la moyenne wallonne (moins de 2%), mais nettement inférieur à la moyenne flamande. En Province de Flandre orientale, ce sont 19,19% des salariés qui se rendent régulièrement au travail à vélos. Un taux toutefois nettement inférieur dans le Brabant flamand : 7,75% en 2021.

Distances plus longues à Bruxelles

Le montant de l’indemnité à Bruxelles est également à la hausse : 129€ en 2020, contre 135€ en 2021. C’est d’ailleurs à Bruxelles et dans le Namurois que les distances parcourues par les travailleurs sont les plus longues. Pour information, l’indemnité vélo était fixée à 0,24€ par kilomètre de trajet domicile-travail en 2021. En 2022, ce montant est de 0,25€.

Au total, un cinquième des employeurs bruxellois accordent ces primes, à savoir 22,81%. Un taux inférieur à 10% en Région wallonne, et de plus de 25% en Flandre.

Malgré l'augmentation des employeurs et des salariés séduits par la prime, le nombre de déplacements indemnisé pour aller travailler est en baisse dans le pays au cours de l'année dernière. "Le coronavirus et le travail à domicile constituent des obstacles à l'utilisation de la bicyclette comme moyen de transport (compensation)", explique Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez SD Worx. Rappelons que ce chiffre ne concerne que les travailleurs privés indemnisés. "Le nombre total de navetteurs qui utilisent le vélo est probablement beaucoup plus élevé", indique la société.

L’entreprise de ressources humaines prévoit, malgré la baisse des déplacements, un essor de cette formule dans les années à venir. "Peut-être que l'augmentation du prix des carburants incitera également davantage de personnes à quitter leur voiture et à enfourcher leur vélo. Les employeurs qui veulent maîtriser leurs coûts peuvent promouvoir l'utilisation de la bicyclette (encore plus) pour les déplacements domicile-travail", commente Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez SD Worx.